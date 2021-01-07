الأوقاف تستنكر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي لعشرة أيام

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان لها مساء اليوم الخميس إقدام الاحتلال الإسرائيليىعلى إغلاق المسجد الإبراهيمي لعشرة أيام ابتداء من يوم غد الجمعة في خطوة خطيرة تتعلق بتجاوز السيادة الفلسطينية عليه وإتباعه للمناطق التي أغلقها الاحتلال بسبب (كورونا).





وتعتبر هذه الخطوة خطيرة، كونها تعمل على إخراجه من السيادة الفلسطينية للسيادة الإسرائيلية وهو أمر مرفوض ومدان ومستنكر لكون المسجد الإبراهيمي وقف إسلامي خالص، والسيادة عليه ترجع للشعب الفلسطيني وتديره الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.



وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف بأن الوزارة تنظر بخطورة لهذا القرار والذي يأتي ضمن سياق مرفوض، وخاصة بأن يأتي ضمن جملة انتهاكات لهذا اليوم طالت الأماكن الدينية المقدسة في فلسطين من المسجد الأقصى الذي تعرض ظهر اليوم لاعتداء سافر من خلال تلاوة صلوات توراتية علنية تحت حراب قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقام النبي موسى والذي اقتحم من قبل عدد من المستوطنين بحراسة مسلحة، ويأتي الآن المسجد الإبراهيمي ليغق ضمن قرار غاية في الخطورة.



وطالب أبو الرب المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الحفاظ على التراث والثقافة على العمل على وضح

حد لهذه التصرفات التي تعمل على التعرض للسيادة الفلسطينية على الأماكن الفلسطينية المقدسة.





وطالب الشعب الفلسطيني بحماية مقدساته والدفاع عنها وحمياتها من الانتهاكات التي أصبحت تتعرض لسيادتها.





رام الله - دنيا الوطن