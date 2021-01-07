الخارجية الفلسطينية: لا وفيات أو إصابات جديدة بـ(كورونا) بين جالياتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بعدم تسجيل حالات وفاة أو إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، اليوم الخميس، لتستقر حالات الوفاة عند 348 والإصابات عند 9058.



وأوضحت الخارجية أنه غادر ثلاث دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال، صباح اليوم، دفعتين إلى دبي وأخرى إلى نيويورك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.