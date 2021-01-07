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الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية

الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الإمارات ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ 2988 حالة اليوم الخميس، وهي حصيلة قياسية لعدد حالات العدوى المسجلة بالبلاد في يوم واحد.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس (كورونا) اليوم، أنها أجرت 163,100 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ورصدت الصحة الإماراتية وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس (كورونا)، وبذلك بلغ عدد الوفيات في الدولة بسبب الجائحة 694 حالة.

كما تماثل 3,658 شخصا للشفاء من مرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 199,178، حسب تقرير السلطات.

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