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الصحة السعودية تعلن رصد 10 إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

الصحة السعودية تعلن رصد 10 إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن رصدها 10 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي للصحفيين: "رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء وعددهم 27 شخصا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "من خلال الفحوصات المخبرية والمتابعات تبين خلو المخالطين من العدوى بالفيروس، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليا أي حالات نشطة بهذا التحور".

وفي ما يتعلق باللقاحات في المملكة، أكد أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على اللقاح، مضيفا أن أكثر من 137 ألفا خضعوا حتى الآن للتطعيم.

وسجلت الصحة السعودية في وقت سابق من اليوم، 6 وفيات و108 إصابات جديدة بـ(كورونا)، فيما تعافى 138 شخصا.

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