الصحة بغزة: تسجيل 223 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالدورة الثانية لليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 223 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 499 إصابة، وذلك بعد فحص 2055 عينة، وذلك بنسبة إصابة 24.2%.