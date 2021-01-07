دولي

إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، بتسجيلها 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "COVID-19"  في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18020 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2219965، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشهد إيطاليا بالتالي استقرارا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 5 كانون الثاني/ يناير 15378 حالة، وفي 6 يناير 20331.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 414 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 77291 متوفين.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 5 يناير 649 حالة، وفي 6 يناير 548.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1572015 شخصا بعد رصد 15659 حالة شفاء، بينما لا تزال 571055 حالة تعد نشطة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

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