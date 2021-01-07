إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مدخل أريحا الشمالي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل مدينة أريحا الشمالي.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتواجدين على حاجز عسكري قرب المدخل الشمالي لأريحا، أطقلوا الرصاص صوب شاب، واحتجزته لفترة قبل تسليمه للهلال الأحمر، حيث تم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي، بسحب الوكالة الفلسطينية الرسمية.