الرئيس عباس يعزي بوفاة الشيخ ياسين الأسطل

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رام الله - دنيا الوطن

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عائلة الشيخ ياسين الأسطل، بوفاته، أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وأشاد الرئيس عباس بمناقب الفقيد، حيث كان من دعاة الوحدة الوطنية، معربا عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من جهتها، أعربت عائة الفقيد عن شكرها للرئيس على هذه اللفتة الكريمة.



يشار إلى أن الشيخ الأسطل هو رئيس جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية، ويبلغ من العمر /61 عاما/، ويعد من أبرز رموز الدعوة السلفية الوسطية في الضفة وغزة والداعين للوحدة.