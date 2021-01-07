الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين والزوار لمدة 10 أيام بحجة مكافحة انتشار فيروس (كورونا).



وقال مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة: "إن قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي سيبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم ولمدة 10 أيام وسيمنع دخول المصلين والزوار إلى أي جزء من الحرم، بحجة مكافحة انتشار (كورونا)"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واعتبر أبو سنينة أن هذه الحجج غير صحيحة، وأن الاحتلال يحاول حرمان المسلمين من الوصول إلى الحرم، مؤكدا أن المصلين والزوار ملتزمون بكافة الشروط الصحية والوقاية حسب البروتوكولات الوقائية المعمول بها، بالإضافة إلى أن جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم ومنذ فترة لا يسمحون بدخول أكثر من 20 مصليا للحرم.