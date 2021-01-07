أبو بكر: الأمم المتحدة طالبت دولة الاحتلال بتقديم لقاحات (كورونا) للأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأمم المتحدة، طالبت دولة الاحتلال الاسرائيلي، بتقديم لقاحات (كورونا) للأسرى الفلسطينيينن باعتبارها سلطة احتلال مسؤولة عن تقديم ما يلزم لهم.



وقال أبو بكر في تصريحات لها، مساء اليوم الخميس: "نتوقع أن يخضع الاحتلال لمطالب الأسرى، وإعطاءهم المصل الخاص بفيروس (كورونا)، وذلك بعد انتشار الوباء داخل السجون"، وفقا لوكالة (الرأي) المحلية.