شؤون فلسطينية

الميادين: الانتخابات الفلسطينية في منتصف أيار المقبل والرئيس عباس سيصدر المرسوم خلال ايام

الميادين: الانتخابات الفلسطينية في منتصف أيار المقبل والرئيس عباس سيصدر المرسوم خلال ايام
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة الميادين، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، خلال أيام، وأن إجراءها سيكون في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.

وأشارت المصادر، بحسب القناة، إلى أن الرئيس عباس، اجتمع بالدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات، لتجهيز الاجراءات المطلوبة خلال أربعة أشهر.

وأكدت المصادر، أن الرئيس عباس، أصدر قرارا بإجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وذلك بعد إصدار مرسوم الانتخابات.

وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد بعث برسالة خطية إلى الرئيس عباس، تتضمن موافقة حركته على اجراء الانتخابات بشكل متتالي.

من جانبة، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالرسالة الخطية التي أرسلها هنية إلى الرئيس عباس، حول موافقة حركته على اجراء الانتخابات بشكل متتالي.

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