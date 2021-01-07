دولي

الصين: واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها في قضايا تايوان وهونغ كونغ

الصين: واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها في قضايا تايوان وهونغ كونغ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستدفع "ثمنا باهظا" نظير "أخطائها" في القضايا المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة "تنتهك بشكل صريح المبادئ الرئيسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين وسيادتها القضائية وتنتهك مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت هوا: "توجد صين واحدة في العالم وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين".

وأضافت أن "الصين تعارض بقوة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وهذا الموقف ثابت وواضح".

وبالنسبة لقضية هونغ كونغ، قالت هوا، إن هونغ كونغ "مجتمع يخضع لسيادة القانون حيث أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولا يفلت أي شخص من العقاب".

وتابعت هوا: "نحث الولايات المتحدة على التوقف بشكل فوري عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، والإضرار بالمصالح الصينية وتقويض العلاقات الثنائية. وستتخذ الصين جميع التدابير الضرورية لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية بتصميم. وسيدفع الجانب الأمريكي بكل تأكيد ثمنا باهظا لهذه الأخطاء".

وكان بومبيو قد صرح بأن الولايات المتحدة ستنظر في فرض عقوبات وقيود أخرى على جميع الأفراد والكيانات المتورطة في اعتقال أكثر من 50 شخصا في هونغ كونغ، فيما ستقوم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بزيارة إلى تايوان.

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