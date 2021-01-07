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الصحة اللبنانية: تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات (كورونا) اليومية

الصحة اللبنانية: تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات (كورونا) اليومية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي حصيلة قياسية للإصابات اليومية بالفيروس.

كما رصدت الوزارة 16 وفاة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204699، والوفيات إلى 1553، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان لبنان سجل أمس الأربعاء حصيلة قياسية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة.

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