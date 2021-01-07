الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أسيرا محررا من خربة أم دار جنوب غرب جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد تيسير عبد الجبار زيدان أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.