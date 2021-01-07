دولي

مؤقتا.. الشرطة الأمريكية تغلق مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن وقوع انفجار

مؤقتا.. الشرطة الأمريكية تغلق مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن وقوع انفجار
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت شرطة ميشيغان الأمريكية، اليوم الخميس، مؤقتا مبنى كابيتول الولاية على خلفية بلاغ حول وجود تهديد وقوع انفجار.

ونقلت سكرتيرة الولاية، ميلوري ماكمورو، عبر (تويتر) رسالة تحذير من الشرطة قالت فيها إنها أغلقت مؤقتا مبنى الكابيتول حتى الساعة 07:30، موضحة أنها تحقق في وجود تهديد له، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعلقت ماكمورو على هذا النبأ بالقول: "هذا سيستمر إذا لم تكن هناك عواقب. لهذا السبب من الفظيع لمثل هذه الدرجة أن عددا كبيرا للغاية من المتورطين في أحداث أمس تم مجرد اصطحابهم من كابيتول الولايات المتحدة مع إرسالهم إلى منازلهم".  

ولاحقا ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) في نبأ نقلته ماكمورو أن الشرطة أعادت فتح كابيتول ميشيغان أمام الموظفين والمشرعين بعد تفقدها المبنى للتأكد من عدم وجود تهديد انفجار.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

أخبار ذات صلة

ظريف: ترامب محتال يسعى للانتقام من شعبه ويملك سلطة لإطلاق حرب نووية

ظريف: ترامب محتال يسعى للانتقام من شعبه ويملك سلطة لإطلاق حرب نووية

شرطة أميركا: العبوات المكتشفة بمحيط الكونغرس مصنعة منزليا

شرطة أميركا: العبوات المكتشفة بمحيط الكونغرس مصنعة منزليا

استقالة جديدة في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس

استقالة جديدة في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس

إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بسهولة

إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بسهولة

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ بدء الجائحة

الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ بدء الجائحة

حتى قبل نهاية حكمه.. هكذا قد يتم عزل ترامب

حتى قبل نهاية حكمه.. هكذا قد يتم عزل ترامب

شاهد: كيف تمكن مناصرو ترامب من اقتحام مبنى الكابيتول؟

شاهد: كيف تمكن مناصرو ترامب من اقتحام مبنى الكابيتول؟

وزيرة بريطانية تكشف السبب المباشر لأعمال العنف في الكونغرس

وزيرة بريطانية تكشف السبب المباشر لأعمال العنف في الكونغرس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)