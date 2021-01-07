مؤقتا.. الشرطة الأمريكية تغلق مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن وقوع انفجار



ونقلت سكرتيرة الولاية، ميلوري ماكمورو، عبر (تويتر) رسالة تحذير من الشرطة قالت فيها إنها أغلقت مؤقتا مبنى الكابيتول حتى الساعة 07:30، موضحة أنها تحقق في وجود تهديد له، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وعلقت ماكمورو على هذا النبأ بالقول: "هذا سيستمر إذا لم تكن هناك عواقب. لهذا السبب من الفظيع لمثل هذه الدرجة أن عددا كبيرا للغاية من المتورطين في أحداث أمس تم مجرد اصطحابهم من كابيتول الولايات المتحدة مع إرسالهم إلى منازلهم".



ولاحقا ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) في نبأ نقلته ماكمورو أن الشرطة أعادت فتح كابيتول ميشيغان أمام الموظفين والمشرعين بعد تفقدها المبنى للتأكد من عدم وجود تهديد انفجار.



واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.



وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة ميشيغان الأمريكية، اليوم الخميس، مؤقتا مبنى كابيتول الولاية على خلفية بلاغ حول وجود تهديد وقوع انفجار.