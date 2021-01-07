الصحة الأردنية: تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ.



ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، سجلت وزارة الصحة، أدنى نسبة فحوصات ايجابية منذ تفشي كورونا بنسبة 4.14%، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى /304,071/ حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً /15,760/ حالة.



وسجلت /13/ حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى /3968/ حالة.