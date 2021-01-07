شؤون فلسطينية

الاوقاف بغزة تعلن آلية اعادة افتتاح المساجد في كافة محافظات القطاع

الاوقاف بغزة تعلن آلية اعادة افتتاح المساجد في كافة محافظات القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أنه بناء على مستجدات المرحلة الحالية، وتقديرات الجهات المختصة في اللجنة الحكومية العليا للطوارئ وخلية الأزمة بإمكانية فتح المساجد، فقد تقرر إعادة فتح المساجد كافة في جميع مناطق محافظات قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 كانون الثاني، يناير 2021م، وفق إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن"، أن المساجد ستيم فتحها للصلوات، خلال أيام رفع حظر التجول من يوم الاحد حتى الخميس، وتغلق في أيام فرض الحظر يومي الجمعة والسبت.

وشددت الوزارة على ضرورة، التزام جموع المصلين بالإجراءات الوقائية، في الصلوات المفروضة كافة، وأبرزها: (لبس الكمامة طوال مدة المكث في المسجد، الصلاة على السجادة الخاصة، المباعدة مسافة مترين، وترك المصافحة والمعانقة، الوضوء في المنزل)، مؤكدة أنه لن يتم السماح لغير الملتزمين دخول المسجد.

وقالت الوزارة: "رخصة التخلف عن صلاة الجماعة مازالت قائمة؛ بسبب الخوف على النفس في ظل جائحة كورونا، وعليه ندعو إلى الأخذ بالرخصة خاصة كبار السن والمرضى والأطفال وهم، مأجورون بإذن الله"، مضيفة: "ضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد".

وتابعت الوزارة بقولها: "إنَّ عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية فيه مخاطرة بالنفس، وإيذاء للآخرين، ومخالفة لما جاءت به الشريعة، وقد يُفضي إلى حرماننا نعمة المساجد وإقامة الجماعات".

ودعت، المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوز يخالف إجراءات الوقاية في المساجد عبر الاتصال على الرقم (0593082300)، وقالت: "نراهن على أهلنا وروّاد مساجدنا في تقديم أنصع صورة حضارية يحتذى بها في كل المجالات والمرافق (ضيوف الرحمن، للالتزام عنوان)".

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