شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن اجراءات تخفيفية محدودة في قطاع غزة.. تعرف عليها

الداخلية بغزة تعلن اجراءات تخفيفية محدودة في قطاع غزة.. تعرف عليها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، أنه في إطار تقيير الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، اكدت الوزارة على استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية، وعلى رأسها مواصلة قرار الاغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "سيتم الاستمرار بقرار الإغلاق المسائي عند الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، على أن يُصبح الإغلاق المسائي عند الساعة 8:00 مساء يومياً، بدءاً من يوم الأحد القادم 10 كانون الثاني/ يناير".

وأكدت الوزارة، استمرار قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، مؤكدة أن الجهات المختصة، ستقوم بتكثيف إجراءاتها الرقابية على المنشآت الخدماتية والمحال؛ لمتابعة تخاذ كافة الاجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة.

وفي السياق، أشارت الوزارة، إلى أنه في إطار  الدراسة الدقيقة للحالة الوبائية، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التخفيفية المحدودة، على رأسها فتح المساجد اعتباراً من فجر يوم الأحد 10 كانون الثاني/ يناير 2021، وفق إجراءات وقائية تقوم بها وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت.

وقالت: "من الاجراءات التخفيفية كذلك، فتح المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية خلال الأيام القادمة، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم".

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام، فما زال الوضع يتسم بالخطورة، وستواصل الأجهزة الشرطية والأمنية عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

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