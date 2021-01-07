الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.



وأفاد رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الأراضي الواقعة في الجهة الشمالية للبلدة، قرب مستوطنة "بروخين".



وأوضح العيسى أن الاحتلال يسعى لشق طريق جديدة لخدمة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين التي تقام عليها المستوطنة.



وتأتي عمليات التجريف بعد أقل من 24 ساعة على تجريف آليات الاحتلال أكثر من 1000 شجرة زيتون في أراضي دير بلوط غرب سلفيت وذلك ضمن مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية في المنطقة.



ودعا نشطاء فلسطينيون إلى شحذ الهمم والتصدي لجرافات الاحتلال والمستوطنين التي تدمر أراضي المواطنين في سلفيت.



وطالب النشطاء بتحرك شعبي جاد وحقيقي لحماية الأرض ومنع عمليات التجريف التي تنفذها آليات المستوطنين الضخمة والمملوكة لشركات استيطانية كبرى تعمل بحماية جيش الاحتلال.



ومستوطنة "بروخين" مستوطنة إسرائيلية سكنية أقيمت عام 1998 على أراضي بلدتي كفر الديك وبروقين غرب محافظة سلفيت، وتتبع إداريًا المجلس الإقليمي الاستيطاني في "الشمرون".



وتم تجميد البناء في المستوطنة في عام 2012 بأمر من المحكمة العليا للاحتلال، إلا أنه لاحقا في عام 2012م شرعن الاحتلال البؤرة الاستيطانية غير القانونية بتفويض رسمي.



وسبق أن أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف"، البدء بخطوات شق طريق استيطاني التفافي "كبير" شمال الضفة الغربية بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل، يلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين بتكلفة تصل إلى 76 مليون شيقل.



ويدور الحديث عن طريق يربط مستوطنات جنوبي نابلس وسلفيت مع مستوطنات غرب رام الله، حيث يمر قرب قرى اللبن الغربية ورنتيس ويندمج في نهايته مع الشارع رقم 465 قرب رنتيس ويسمح بحركة سريعة من مستوطنات الوسط إلى وسط الكيان عبر الشارع رقم 444.



وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة.



وسيجري قريباً البدء بشق شارع "التفافي حوارة" الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، أما الشارع الآخر فيسمى "التفافي العروب" والذي يلتف على مخيم العروب بقضاء سلفيت.



ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.



وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.