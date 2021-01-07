شؤون فلسطينية

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الأراضي الواقعة في الجهة الشمالية للبلدة، قرب مستوطنة "بروخين".

وأوضح العيسى أن الاحتلال يسعى لشق طريق جديدة لخدمة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين التي تقام عليها المستوطنة.

وتأتي عمليات التجريف بعد أقل من 24 ساعة على تجريف آليات الاحتلال أكثر من 1000 شجرة زيتون في أراضي دير بلوط غرب سلفيت وذلك ضمن مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية في المنطقة.

ودعا نشطاء فلسطينيون إلى شحذ الهمم والتصدي لجرافات الاحتلال والمستوطنين التي تدمر أراضي المواطنين في سلفيت.

وطالب النشطاء بتحرك شعبي جاد وحقيقي لحماية الأرض ومنع عمليات التجريف التي تنفذها آليات المستوطنين الضخمة والمملوكة لشركات استيطانية كبرى تعمل بحماية جيش الاحتلال.

ومستوطنة "بروخين" مستوطنة إسرائيلية سكنية أقيمت عام 1998 على أراضي بلدتي كفر الديك وبروقين غرب محافظة سلفيت، وتتبع إداريًا المجلس الإقليمي الاستيطاني في "الشمرون".

وتم تجميد البناء في المستوطنة في عام 2012 بأمر من المحكمة العليا للاحتلال، إلا أنه لاحقا في عام 2012م شرعن الاحتلال البؤرة الاستيطانية غير القانونية بتفويض رسمي.

وسبق أن أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال "ميري ريغيف"، البدء بخطوات شق طريق استيطاني التفافي "كبير" شمال الضفة الغربية بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل، يلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين بتكلفة تصل إلى 76 مليون شيقل.

ويدور الحديث عن طريق يربط مستوطنات جنوبي نابلس وسلفيت مع مستوطنات غرب رام الله، حيث يمر قرب قرى اللبن الغربية ورنتيس ويندمج في نهايته مع الشارع رقم 465 قرب رنتيس ويسمح بحركة سريعة من مستوطنات الوسط إلى وسط الكيان عبر الشارع رقم 444.

وتأتي المصادقة على مشروع "التفافي اللبن" ضمن المصادقة على البدء بشق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة.

وسيجري قريباً البدء بشق شارع "التفافي حوارة" الذي يلتهم آلاف الدونمات الزراعية ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس، أما الشارع الآخر فيسمى "التفافي العروب" والذي يلتف على مخيم العروب بقضاء سلفيت.

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنات الضفة بخطوط المواصلات في الداخل المحتل.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتنفيذ خطة الضم من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية توسعية في مختلف أنحاء الضفة والقدس، بالتزامن مع سرقة الاحتلال لمئات الدونمات في نابلس والقدس والخليل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاوقاف بغزة تعلن آلية اعادة افتتاح المساجد في كافة محافظات القطاع

الاوقاف بغزة تعلن آلية اعادة افتتاح المساجد في كافة محافظات القطاع

الداخلية بغزة تعلن اجراءات تخفيفية محدودة في قطاع غزة.. تعرف عليها

الداخلية بغزة تعلن اجراءات تخفيفية محدودة في قطاع غزة.. تعرف عليها

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الولي

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الولي

كحيل: يجري ترتيب لقاء مع الرئيس عباس.. وهذا موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات لغزة

كحيل: يجري ترتيب لقاء مع الرئيس عباس.. وهذا موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات لغزة

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)