دولي

إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بسهولة

إيران: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% بسهولة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20%، تصل إلى 90%.

ونقلت وكالة (إرنا)، مساء اليوم الخميس، على لسان كمالوندي أن بلاده في ظل التقدم الذي حققته، قادرة بسهولة على إنجاز أي نسبة من تخصيب اليورانيوم حتى أكثر من 40 أو 60 أو 90%.

وقال كمالوندي: "بطبيعة الحال، فإن نص القانون المصدق عليه من قبل مجلس الشورى الإيراني هو تمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20%، إن اقتضت الحاجة ونحن نقوم حاليا بدراسة مجالات أخرى".

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أنه "لو اتخذنا القرار اليوم بالتخصيب فوق 20 بالمئة، فإن ذلك ممكن بسهولة ونعمل حاليا على دراسة الحالات اللازمة.

وكان المندوب الرسمي للحكومة الإيرانية، علي ربيعة، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في منشأة "فوردو" النووية. وصادقت إيران على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، بمبادرة من البرلمان، والذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% وما فوق.

وأبلغ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

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