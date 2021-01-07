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المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير
رام الله - دنيا الوطن
مددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، إلى غاية 10 شباط/ فبراير المقبل.

وبحسب موقع (هسبرس) المغربي، فقد قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 شباط/ فبراير المقبل.

واتخذت الحكومة القرار بهدف مسايرة جهود المملكة المغربية التي تسعى لمكافحة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وكانت الحكومة المغربية وقعت على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في المغرب، لمدة 4 أسابيع إضافية.

وقدم مشروع هذا المرسوم، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وتجيز مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

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