إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين برضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية كفر مالك، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا بالضرب والرشق بالحجارة على ثلاثة مواطنين كانوا يقومون بحراثة أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.