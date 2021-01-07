قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قاذفات استراتيجية أمريكية عملاقة مرت، صباح الخميس، في الأجواء الفلسطينية كجزء من الاستعدادات الأمريكية لردع إيران.



وأشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن طائرتي (B52) تابعتان لسلاح الجو الأمريكي مرتا في تمام السادسة صباحًا فوق "تل أبيب" مرورًا برام الله، ودخلتا بعدها المجال الجوي الأردني.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذ التحرك تكرر خمس مرات خلال الشهرين الماضيين، إذ تسعى الولايات المتحدة لـ"لجم إيران عن محاولة الانتقام لمقتل سليماني".