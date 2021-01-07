اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الولي





ووضع اشتية، هول في صورة الإصلاحات الإدارية التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات وتحسين الخدمات وتحقيق رضى المواطنين، مثل دمج وضم وإلغاء 30 مؤسسة وكذلك تجديد الدماء في بعض المؤسسات الهامة من خلال قرارات أعلن عنها السيد الرئيس مؤخرا.











رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، على موقف القيادة الفلسطينية بالانفتاح على أي مسار سياسي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، داعيا بريطانيا إلى الانخراط سياسيا أكثر في هذا السياق عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال اشتية، خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول: نريد الحفاظ على حل الدولتين بالشراكة مع أوروبا والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، والتعلم من دروس الماضي بالخروج من الاحتكار الأمريكي للعملية السياسية إلى مؤتمر دولي تكون فيه الوساطة متعددة من خلال الرباعية الدولية بالإضافة إلى قوى أخرى.