شؤون فلسطينية

كحيل: يجري ترتيب لقاء مع الرئيس عباس.. وهذا موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات لغزة

كحيل: يجري ترتيب لقاء مع الرئيس عباس.. وهذا موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أنه يجري الترتيب للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بداية الأسبوع الجديد، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات تقترح المواعيد الممكنة لإجراء الانتخابات وتعرضها على الرئيس حينما يطلب ذلك منها.

ووفقا لوكالة (شهاب) المحلية، قال كحيل: "سيتم بعد صدور المرسوم قدوم وفد لجنة الانتخابات إلى غزة، واللجنة ستجتمع حينها مع الفصائل في القطاع والضفة المحتلة".

أخبار ذات صلة

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الولي

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الولي

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يكشف تفاصيل مبادرته بشأن الانتخابات والمصالحة

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

لبنان يدخل مرحلة الإقفال لثلاثة أسابيع بسبب (كورونا)

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم