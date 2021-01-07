كحيل: يجري ترتيب لقاء مع الرئيس عباس.. وهذا موعد قدوم وفد لجنة الانتخابات لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أنه يجري الترتيب للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بداية الأسبوع الجديد، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات تقترح المواعيد الممكنة لإجراء الانتخابات وتعرضها على الرئيس حينما يطلب ذلك منها.



ووفقا لوكالة (شهاب) المحلية، قال كحيل: "سيتم بعد صدور المرسوم قدوم وفد لجنة الانتخابات إلى غزة، واللجنة ستجتمع حينها مع الفصائل في القطاع والضفة المحتلة".