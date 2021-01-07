دولي

وزيرة بريطانية تكشف السبب المباشر لأعمال العنف في الكونغرس

وزيرة بريطانية تكشف السبب المباشر لأعمال العنف في الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتِل إن لهجة الرئيس دونالد ترامب في الاعتراض على خسارته انتخابات الرئاسة كانت سببا مباشرا للعنف "المروع" الذي وقع عند مبنى الكونغرس الأمريكي.

وأضافت الوزير لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن الأحداث كانت "مروعة بصورة تعجز الكلمات عن وصفها" وأن ترامب لم يمنع تصعيد العنف فحسب، بل أججه.

وقالت الوزيرة: "أدت تصريحاته بشكل مباشر إلى العنف.. وحتى هذه اللحظة لم يندد بذلك العنف، وهذا خطأ تماما".

وتابعت لوسائل الإعلام: "يتعين عليه أن يندد تماما بكل ما حدث.. لقد أدلى بتصريح أمس ولم يفعل شيئا يُذكر لتهدئة الموقف.. عبارات الاستفزاز خاطئة تماما".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المشاهد التي وقعت في واشنطن بأنها "مشينة".

وتمثل تصريحات جونسون وباتل تحولا شديدا في لهجة حكومة بريطانيا، حليفة الولايات المتحدة المقربة، إزاء ترامب. وكان جونسون ووزراؤه يسعون دائما من قبل لتجنب انتقاد الرئيس الأمريكي.

وقالت باتل إن الولايات المتحدة "منارة للديمقراطية" وإن "من الضرورة البالغة أن يحدث انتقال للسلطة لإدارة بايدن".

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

أخبار ذات صلة

شاهد: أعضاء مجلس النواب الأمريكي يحتمون من مناصري ترامب بعد اقتحام الكابيتول

شاهد: أعضاء مجلس النواب الأمريكي يحتمون من مناصري ترامب بعد اقتحام الكابيتول

الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس (كورونا) الجديدة

الصحة العالمية تكشف معلومات عن سلالة فيروس (كورونا) الجديدة

دونالد ترمب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية بتاريخ الولايات المتحدة

دونالد ترمب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية بتاريخ الولايات المتحدة

منذ أكثر من خمسة أشهر.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات (كورونا)

منذ أكثر من خمسة أشهر.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات (كورونا)

الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الكونغرس يصدق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية

استقالة مساعِدات &#34;ميلانيا ترامب&#34; في البيت الأبيض

استقالة مساعِدات "ميلانيا ترامب" في البيت الأبيض

&#34;فيسبوك وتويتر ويوتيوب&#34; يُحاربون محتوى ترامب الالكتروني وتحريضه على العنف

"فيسبوك وتويتر ويوتيوب" يُحاربون محتوى ترامب الالكتروني وتحريضه على العنف

بوش: ما حدث في الكابيتول لا يليق إلا بـ&#34;جمهوريات الموز&#34;

بوش: ما حدث في الكابيتول لا يليق إلا بـ"جمهوريات الموز"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران جبريل وداوود الزبيدي يعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

أبوظبي: انطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح (سبوتنيك V)

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب