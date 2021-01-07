شاهد: أعضاء مجلس النواب الأمريكي يحتمون من مناصري ترامب بعد اقتحام الكابيتول











رام الله - دنيا الوطنانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي وهم يحتمون داخل قاعة المجلس بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصري الرئيس دونالد ترامب.ويظهر في الفيديو عناصر حماية قاعة المجلس وهم يمنعون المحتجين من الدخول للقاعة، إلا أن أنصار ترامب نجحوا بالدخول من باب آخر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يذكر أن المحتجين تمكنوا من اقتحام مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وتركوا لها رسالة على مكتبها كتبوا فيها "لن نتراجع".