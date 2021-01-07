شؤون فلسطينية

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك

سلفيت: الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساحات واسعة من أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى، أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الأراضي الواقعة في الجهة الشمالية للبلدة، قرب مستوطنة (بروخين)، لشق طريق جديدة لخدمة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين التي تقام عليها المستوطنة.

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