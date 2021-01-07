"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف









وعاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، كاتب وناشط سياسي وحاصل على الدكتوراة من إيطاليا ودرس في بريطانيا وبيرزيت.

وعاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، كاتب وناشط سياسي وحاصل على الدكتوراة من إيطاليا ودرس في بريطانيا وبيرزيت.

رام الله - دنيا الوطنصدرت لوزير الثقافة، الروائي عاطف أبو سيف، رواية جديدة بعنوان "الجنة المقفلة" عن دار الأهلية للطباعة والنشر في عمّان.وتقع الرواية في 215 صفحة من القطع المتوسط. ولوحة غلافها من تصميم الفنان الشاعر زهير أبو شايب، وهي الخريطة الهندسية لمنزل جد والد الكاتب في يافا.و"الجنة المقفلة" هي الرواية الثامنة لعاطف أبو سيف، حيث صدر له: ظلال في الذاكرة، وحكاية ليلة سامر، وكرة الثلج، وحصرم الجنة، وحياة معلقة /القائمة القصيرة للبوكر 2015/، والحاجة كريستينا /القائمة الطويلة للبوكر 2018/، ومشاة لا يعبرون الطريق. كما صدرت له رواية للفتيان بعنوان "قارب من يافا" /جائزة كتارا لفئة روايات الفتيان 2018/، وثلاث مجموعات قصصية.كما كتب مجموعة من المسرحيات التي تم تقديمها على الخشبة كان آخرها مونودراما "المصور" من تمثيل وإخراج علي أبو ياسين، إلى جانب عدة مؤلفات في العلوم السياسية.