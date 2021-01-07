أهالي سلوان يعتصمون في أراضي حي وادي الربابة المهددة بالاستيلاء

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رام الله - دنيا الوطن

اعتصم أهالي حي سلوان في القدس صباح اليوم الخميس، في أراضيهم الموجودة في حي وادي الربابة للتصدي لمحاولات الاحتلال تجريفها.



وأفادت مصادر في القدس، بأن العشرات من أهالي سلوان اعتصموا في منطقة حي وادي الربابة للدفاع عن أراضيهم التي أخطر الاحتلال بمصادرتها منذ أشهر لتنفيذ مخططات استيطانية.



وأكد الأهالي رفضهم اقتحام ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة" التابعة للاحتلال أراضيهم في الحي وتجمهروا نساء ورجالا وأطفال لمنعهم بكل الوسائل المتاحة.



ووجه أهالي سلوان رسالتهم للاحتلال، بأن هذه أرضهم يملكون الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتهم لها ولن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته فيها مهما كان الثمن.