الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 71 مطلوباً صادر بحقهم 211 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.



وأضافت أنه تم تحرير 505 مخالفه مرورية وحررت 467 مخالفة كمامة وإغلاق خمسة محلات لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا) وحجز 20 مركبة غير قانونية.



وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة خلال 72 ساعة الماضية، على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية، ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا في نابلس.