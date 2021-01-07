جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم الخميس، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات عامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 61 مذكرة قضائية.
كما قامت الشرطة بتحرير 157 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات غير ملتزمين.
وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.
ألقت الشرطة اليوم الخميس، على مطلوبين للعدالة وحررت مخالفات عامة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على 18 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 61 مذكرة قضائية.
كما قامت الشرطة بتحرير 157 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات غير ملتزمين.
وأضافت: أنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.
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