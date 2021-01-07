شؤون فلسطينية

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال د.حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إن إسرائيل تقوم بمحاولات حثيثة لتغيير معالم مدينة القدس بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها، وكما أنها تسعى لنزع الهوية العربية المسيحية  والإسلامية التاريخية من المدينة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي".

ولفت، "القدس تتعرض لإستراتيجية احتلالية تهويدية ممنهجة هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المعالم الإسلامية والمسيحية".

وأضاف، " تعتبر سياسة تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس أحد أهم الوسائل المعتمدة لدى إسرائيل من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة". ونوه، "قامت اسرائيل بهدم منازل المواطنين في القدس بذريعة أنها غير مرخصة، كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود في الخارج لشراء ممتلكات في القدس الشرقية".

وأشار، "أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال من أجل تهويد المدينة هو إصدارها ما يسمى بقانون "التنظيم والتخطيط" الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى إلى تحويل ما يزيد عن 50% من مساحة القدس إلى مناطق  خضراء يمنع فيها البناء كإحتياط لبناء المستوطنات".

ونوه، "دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية فلسطينية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف".

وقال، "سعت وتسعى سلطات الإحتلال إلى إستكمال المخطط الإستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية ولا زالت تعمل بطرق مبرمجة من أعلى المستويات السياسية لتهويد المدينة".

وأشار، "تتعمد اسرائيل تطويق التجمعات السكنية  الفلسطينية والحد من توسعها وتهدد بعض التجمعات السكانية بالإزالة، وتتعمد عزل المدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، لتشويه النمط  العمراني للقدس القديمة والقرى المحيطة".

وأوضح، "القانون الدولي يعتبر مدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد، وتبعاً لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة".

أخبار ذات صلة

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

منوعات

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

شاهد: رانيا يوسف&#34; حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي&#34;

شاهد: رانيا يوسف" حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي"

عربي

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب

الإمارات: لدينا بداية جديدة طيبة مع قطر ولكن علينا بناء الثقة

الإمارات: لدينا بداية جديدة طيبة مع قطر ولكن علينا بناء الثقة