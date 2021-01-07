مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف (كورونا) في محافظة الخليل، د. عفيف عطاونة إن المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكسارا وانحدارا واضحا يترافق مع استقرار في التسجيل اليومي للاصابات.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن هناك استقرارا في نسبة إشغال الأسرة في المشافي والمراكز الخاصة بعلاج مصابي (كورونا) بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك 54 مريضاً يتلقون العلاج في هذه المراكز منهم 28 في العناية المكثفة وثلاثة موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأوضح، بأن نسبة الإصابات من كل 100 عينة مفحوصة يبلغ ما بين 13-15% وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا يتم مراقبته بحذر.



وأكد مسؤول ملف (كورونا) في محافظة الخليل، أنه يجري مراقبة الاستقرار في أعداد الإصابات بالفيروس بحذر شديد خاصة وان الفترة القادمة ذروة فصل الشتاء والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو وتكاثر كافة اشكال الفيروسات وخاصة (كورونا) لذا لا بد من مزيد من التقيد والالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل المحافظة على هذا الاستقرار.