شؤون فلسطينية

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف (كورونا) في محافظة الخليل، د. عفيف عطاونة إن المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكسارا وانحدارا واضحا يترافق مع استقرار في التسجيل اليومي للاصابات.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس،  أن هناك استقرارا في نسبة إشغال الأسرة في المشافي والمراكز الخاصة بعلاج مصابي (كورونا) بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك 54 مريضاً يتلقون العلاج في هذه المراكز منهم 28 في العناية المكثفة وثلاثة موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح، بأن نسبة الإصابات من كل 100 عينة مفحوصة يبلغ ما بين 13-15% وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا يتم مراقبته بحذر.

وأكد مسؤول ملف (كورونا) في محافظة الخليل، أنه يجري مراقبة الاستقرار في أعداد الإصابات بالفيروس بحذر شديد خاصة وان الفترة القادمة ذروة فصل الشتاء والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو وتكاثر كافة اشكال الفيروسات وخاصة (كورونا) لذا لا بد من مزيد من التقيد والالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل المحافظة على هذا الاستقرار.

أخبار ذات صلة

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الجنة المقفلة&#34;.. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

"الجنة المقفلة".. رواية جديدة لوزير الثقافة عاطف أبو سيف

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات في نابلس

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

جنين: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات عامة

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

حنا عيسى: إستراتيجية احتلالية لنزع الهوية العربية من مدينة القدس

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

مسؤول ملف (كورونا) بالخليل: المنحنى الوبائي بالمحافظة يشهد انكساراً وانحداراً

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

منوعات

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

هل تخلى عمرو دياب عن دينا الشربيني وارتبط بأجمل نجمات الموضة ؟

شاهد: رانيا يوسف&#34; حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي&#34;

شاهد: رانيا يوسف" حتى لو كنت أحب عمرو دياب ما أتزوجه عرفي"

عربي

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

المغرب يطلب شراء 66 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب

القضاء العراقي يطالب بالقبض على ترامب

الإمارات: لدينا بداية جديدة طيبة مع قطر ولكن علينا بناء الثقة

الإمارات: لدينا بداية جديدة طيبة مع قطر ولكن علينا بناء الثقة