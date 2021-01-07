تفاصيل اجتماع مسؤول بحماس ومحمد عوض بشأن شكاوى المواطنين من توسعة معبر رفح

وكان ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي بغزة: قال "بعد قرار من الجهات الحكومية في قطاع غزة، بتخصيص الأرض المحاذية لـ (معبر رفح) بهدف توسعة المعبر التجاري، وعند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي، تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة".





وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، أن تخصيص الأرض المحاذية، كونها أراضٍ حكومية، هي لمنفعة عامة، وهي توسعة (معبر رفح التجاري)، لافتاً إلى أنه يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اتخاذ قرار بتخصيص هذه الأرض لتوسعة المعبر.





وقال: "أعلنا للمواطنين في ذلك التاريخ، بأن أي إنسان يدعي أي ملكية للأرض، عليه أن يقدم ادعاءه لسلطة الأراضي، وقد أرسلنا طواقم التفتيش لسلطة الأراضي، ووزارة الأشغال، وحصروا ما هو موجود على الأرض".



