سلطات الاحتلال تفكك ثمانية مساكن قرب بيت إكسا شمال غرب القدس





ومن المساكن، ثلاثة عبارة عن منزل يعود للمواطن خليل أبو داهوك وأسرته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من مساكن المواطنين قرب بلدة بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا تجمعا بدويا قرب بيت إكسا، وفككوا ثمانية مساكن مكونة من الصفيح تعود لعائلة الدواهيك واستولوا على معداتها.