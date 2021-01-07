قوات الاحتلال تغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخلي قرية المغير شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، ما أجبرهم على سلوك طرق طويلة.



يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف قرية المغير بشكل شبه يومي، وقبل عدة أسابيع استشهد الطفل علي أبو عليا خلال اقتحامها للقرية.