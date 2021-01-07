أسرى (عوفر) يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على عملية القمع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أرجع أسرى (عوفر) صباح اليوم الخميس وجبات الطعام، وذلك احتجاجًا على عملية القمع والاقتحام التي واجهونها يوم أمس، وخلالها نفذت قوات القمع اقتحامات لأقسام (16، 22، 21)، ورشت الأسرى بالغاز، وأصيب عددًا منهم بالاختناق.



وأوضح نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة السّجن أعادت الكهربائيات التي تم سحبها من الأسرى، بعد جلسة حوار جرت بين الأسرى والإدارة صباحًا، حيث رفع الأسرى عدة مطالب منها: وقف عمليات الاقتحام المتكررة التي تنفذها قوات القمع بحقهم، والتي تصاعدت بشكلٍ ملحوظ، إضافة إلى إعادة جميع الكهربائيات التي تم سحبها يوم أمس.



ولفت نادي الأسير، إلى أن الأسرى في سجن (عوفر)، يواجهون عمليات قمع ممنهجة، وهي الأكثر عنفًا، حيث سُجلت أعنف عملية اقتحام بحق الأسرى في (عوفر) عام 2019م، وتجدد الأمر عام 2020م بعد استشهاد الأسير داوود الخطيب، وبالأمس سُجلت أول عملية اقتحام بحقهم منذ مطلع العام الجاري 2021م.



يُشار إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل جزءًا من السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، بما يرافقها من عمليات قمع وعنف، ومنذ عام 2019، استعادة إدارة السجون استخدام الاقتحامات والتي وصفت على أنها الأكثر عنفًا منذ عدة سنوات.