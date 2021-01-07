فلسطين: تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم الخميس، 21 حالة وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى 1592 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية " طولكرم 3، نابلس 2، الخليل 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2"، قطاع غزة 7، مدينة القدس 4.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (17)، طولكرم (54)، قلقيلية (14)، رام الله (94)، نابلس (64)، الخليل (67)، ضواحي القدس (7)، جنين (55)، بيت لحم (54)، أريحا (10)، سلفيت (24)"، قطاع غزة (535)، مدينة القدس (256).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (22)، طولكرم (76)، قلقيلية (25)، رام الله (143)، نابلس (119)، الخليل (56)، جنين (58)، سلفيت (32)، ضواحي القدس (124)، قطاع غزة (730)، مدينة القدس (207).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 107 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.