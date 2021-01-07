سلفيت: قرار بإعادة فتح قرية قيره بشكل جزئي اليوم الخميس





يأتي ذلك لافساح المجال أمام الأهالي لتوفير احتياجاتهم الضرورية، فيما أشار المحافظ في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، بأنه يمنع خلال هذه الفترة الدخول او الخروج من القرية قطعياً، وبعد الساعة الرابعة يعود فرض الاغلاق الشامل للسريان كما كان سابقاً، مع التأكيد على الالتزام باجراءات السلامة الوقائية وبقرار الاغلاق المعلن من قبل الحكومة يومي الجمعة والسبت وكذلك المسائي لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



وشدد على الأخوة والاخوات سواء المصابين او المخالطين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.





ودعا كميل أهلنا في بلدات وقرى محافظة سلفيت الى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والالتزام بلبس الكمامات والتباعد وخاصة في الاماكن المغلقة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الخميس، بأنه بعد التشاور مع مديرية الصحة وجهات الاختصاص بالمحافظة، تقرر إعادة فتح قرية قيره بشكل جزئي اليوم الخميس، من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 4 مساءً.