حماس تعرب عن حزنها لسماع نبأ وفاة الناشط الحقوقي الجنوب أفريقي كلينت لو بروينس

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت حركة حماس اليوم الخميس، عن حزنها الشديد لسماع نبأ وفاة الناشط الحقوقي وعالم الدين الجنوب أفريقي، الدكتور كلينت لو بروينس.



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "كان الدكتور لو بروينس ناشطًا مخلصًا للعدالة، وناضل لعقود من أجل العدالة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر جنوب أفريقيا والعالم، بما في ذلك مناهضة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".



وشارك الدكتور لو بروينز عام 2015 في أسطول الحرية الذي كان يحاول كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وعمل لسنوات عديدة وبشكل متواصل مع المجتمع المسيحي في فلسطين لتسليط الضوء على سياسات إسرائيل التمييزية ضد المسيحيين.



كما وتنعى حركة حماس والشعب الفلسطيني المناضل الدكتور لو بروينس، ونتمنى لعائلته وأصدقائه القوة والصبر لتحمل هذه الخسارة، ولشعب جنوب أفريقيا خالص العزاء والتضامن في هذا المصاب الجلل.