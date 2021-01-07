"الأوقاف": تدنيس المستوطنين لمقام النبي موسى سابقة خطيرة ويحب التصدي لها بحزم

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رام الله - دنيا الوطن

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الخميس، بتدنيس مجموعة من المستوطنين اللذين يرافقهم عدد من المسلحين لمقام "النبي موسى" في خطوة خطيرة ومدانة، وسابقة يجب الوقوف عليها للمحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة النائية.



وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه الانتهاك الخطير لمسجد ومقام النبي موسى، من خلال اقتحامه والتجول في مرافقه التي تعتبر ملكاً وقفياً خالصاً للمسلمين منذ ان تم وقفه على يد الظاهر بيبرس في العام 1268 ميلادي وفق 668 هجري وحتى يرث الله الأرض وما عليها، هو اعتداء على الأملاك الوقفية الإسلامية.



وأكد حسام أبو الرب بأن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية لحماية ورعاية المقام وضعت الخطط التنفيذية لإعمار المقام طيلة العام من خلال الاستمرار بعقد احتفالية مقام النبي موسى والتي تجري في الأسبوع الثاني من شهر نيسان من كل عام، وعلى اعتباره مقراً دائماً لـ "معهد إعداد الدعاة" التابع لوزارة الأوقاف والذي سيقوم على عقد دورات تأهيلية للدعاة ولأئمة وخطباء المساجد وفق برامج تستمر طيلة العام، بالإضافة إلى عقد زيارات دائمة لمديريات الأوقاف وللكليات الإسلامية التابعة للوزارة ولطلاب المدارس.



وناشد أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بالتراث الإنساني والثقافي أن توقف هذه الانتهاكات التي تتواصل على تاريخنا وتراثنا ومقدساتنا جميعاً سواء في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وليس آخرها مقام ومسجد النبي موسى.