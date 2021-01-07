شؤون فلسطينية

"التعليم" تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي بالضفة

"التعليم" تعلن عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، اليوم الخميس، عن ترتيبات الدوام المدرسي والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي، في المحافظات الشمالية.

وأوضح صالح، أن طلبة الصفوف من (5-11) سيتقدمون لامتحانات نهاية الربع الثاني بحيث يشمل الاختبار المادة التعليمية التي اعطيت لهم بصيغة التعلم المدمج، بشقيه الوجاهي وعن بعد، وتكون الامتحانات وجاهية بالكامل، مع ضمان البرتوكول الصحي وتحقيق التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية المنصوص عليها.

وأضاف: ستعقد الامتحانات النهائية للربع الثاني للصفين من الخامس إلى السادس من 16 إلى 26 من الشهر الجاري، على فترتين يوميا، وتخصص الفترة الأولى من الساعة (8-9) للصف الخامس، والفترة الثانية من (10-11) للصف السادس، مع مراعاة توزيع الطلبة على الغرف الصفية بما يحقق شروط البروتوكول الصحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال صالح: استادا إلى قرار الحكومة بعودة طلبة الصفوف السابع حتى الحادي عشر إلى الدوام من تاريخ 16 كانون الثاني/ يناير ولمدة أسبوعين، ويتم عقد امتحانات نهاية الربع الثاني لطلبة هذه الصفوف في الفترة ما بين 7-18 من شهر شباط/فبراير المقبل على فترتين، الفترة الأولى (8-9:30) والثانية (10-11:30).

وأشار إلى أنه في حال كان الدوام في المدرسة بشكل وجاهي كامل، تعقد امتحانات نهاية الربع كما هو منصوص عليه في أسس تقويم التعليم والتعلم.

وفيما يخص طلبة الثانوية العامة، يترك للمدرسة حرية توقيت عقد امتحان نهاية الربع الثاني مع التأكيد على استمرارهم في الدوام، إلى حين استكمالهم وجاهيا للمادة المقررة.

 وينظم المشرفون التربويون زيارات متابعة ميدانية لمتابعة عقد امتحانات نهاية الربع الثاني ويتواصل دوام المرشدين التربويين في مدارسهم بشكل اعتيادي، نظرا لما يرتبط بدورهم في تهيئة الطلبة وتقدمهم للامتحانات.

وحول اجازة نصف السنة، قال صالح: "ان اجازة نصف السنة لطلبة الصفوف من (1-4) الأساسي ستكون اعتبارا من صباح الاحد 17/1/2021 وحتى صباح الأحد 7/2/2021، ولطلبة الصفين (5،6) أساسي اعتبارا من صباح الأربعاء 27/1/2021 حتى صباح الاحد 7/2/2021.

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