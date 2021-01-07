قلقيلية: 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات، كان قد سجل في المدينة بواقع ثماني إصابات.



كما أعلنت المحافظة، تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 7/1/2021 هي 209 إصابات نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 14 إصابة من المخالطين.