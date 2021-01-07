جنين: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 611 موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 576، مستشفى جنين الحكومي: 35 حالة من بينها 10 حالة بالعناية المكثفة.



كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 134 منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 58 حالة شفاء.