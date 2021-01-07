جنين: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 58 حالة شفاء.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 58 حالة شفاء.
وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 611 موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 576، مستشفى جنين الحكومي: 35 حالة من بينها 10 حالة بالعناية المكثفة.
كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 134 منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.
كما ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 134 منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية.
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