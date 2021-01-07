مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى رغم الإغلاق الشامل

مستوطنون في الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد الذي تفرضه حكومة الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ولفتت المصادر إلى أن مجموعات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، قبل أن يغادروه، وذلك بالرغم من الإغلاق المشدد الذي تفرضه حكومة الاحتلال بدعوى الحد من انتشار وباء (كورونا).