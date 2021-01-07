تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تونس رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء الجائحة العام الماضي.
سجلت تونس رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء الجائحة العام الماضي.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2820 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 150 ألفا.
وأضافت: أنه جرى أيضا تسجيل 70 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لأكثر من 5000.
وأضافت: أنه جرى أيضا تسجيل 70 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لأكثر من 5000.
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