تونس تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 2820 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 150 ألفا.



وأضافت: أنه جرى أيضا تسجيل 70 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لأكثر من 5000.



رام الله - دنيا الوطنسجلت تونس رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء الجائحة العام الماضي.