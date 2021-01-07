قوات الاحتلال تهدم منزلًا شمال غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منزلًا في بلدة النبي صمؤيل شمال غرب القدس.



وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، وهدمت منزلًا يتكون من ثلاثة كرفانات.



وفي وقت سابق، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه في قرية النبي صموئيل شمال غرب مدينة القدس المحتلة.