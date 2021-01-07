رام الله: إصابة ثلاثة مواطنين برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين برضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية كفر مالك، شرق مدينة رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا بالضرب والرشق بالحجارة على ثلاثة مواطنين كانوا يقومون بحراثة أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج.