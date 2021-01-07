مستوطنون يقتحمون مسجد ومقام النبي موسى

مستوطنون في مقام النبي موسى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، مسجد ومقام النبي موسى جنوب أريحا.



وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، اقتحموا مقام النبي موسى والتقطوا صورا للمكان، ونفذوا جولة استفزازية فيه، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).